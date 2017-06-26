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Британский суд отпустил под залог женщину, совершившую наезд на людей в Ньюкасле

Происшествия
26 июня, 16:46 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июня. /ТАСС

О сумме залога не сообщается

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Женщина, совершившая в воскресенье на автомобиле наезд на людей во время мусульманского праздника в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн, отпущена под залог. О сумме залога не сообщается, проинформировала в понедельник газета The Independent.

У полиции, как отметил ранее ее представитель, "нет информации, которая бы указывала на то, что этот инцидент имеет отношение к терроризму". "Однако это серьезное столкновение с большим числом пострадавших, и проводится широкое расследование, чтобы установить все последствия этого трагического инцидента", - добавил он.

Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, которые были доставлены в больницу. Двое детей находятся в реанимации. Один из взрослых помещен в отделении усиленной терапии.

По словам официального представителя полиции, женщина, совершившая наезд на людей, находилась в числе тех, кто праздновал Ураза-байрам. "Мы установили, что 42-летняя женщина отмечала этот праздник вместе со своей семьей, она села в свою автомашину, которая столкнулась с шестью людьми в толпе", - отметил он.

Сама водитель утверждала, что инцидент произошел в тот момент, когда она "пыталась затормозить".

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