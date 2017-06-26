Британский суд отпустил под залог женщину, совершившую наезд на людей в Ньюкасле

Оргкомитет увеличит число центров выдачи Fan ID в Петербурге к финалу Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 17:52
Сорокин: новость о допинг-расследовании в отношении игроков сборной РФ является выдумкойСпорт 26 июня, 17:37
ФИФА: все допинг-пробы с Кубка конфедераций дали отрицательный результатСпорт 26 июня, 17:33
Берут обязательства, возвращают займы: как регионы России выплачивают госдолгЭкономика и бизнес 26 июня, 17:33
Три тысячи аккредитованных представителей СМИ работают на Кубке конфедерацийСпорт 26 июня, 17:24
Количество рабочих на стадионе "Нижний Новгород" увеличат, чтобы сдать объект в срокСпорт 26 июня, 17:07
Число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане достигло 157 человекПроисшествия 26 июня, 16:54
СМИ: караул у Букингемского дворца в Лондоне впервые возглавила женщинаОбщество 26 июня, 16:37
Тренер: пятиборцы Лесун и Губайдуллина по итогам Кубка мира отобрались на ЧЕ в МинскеСпорт 26 июня, 16:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Женщина, совершившая в воскресенье на автомобиле наезд на людей во время мусульманского праздника в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн, отпущена под залог. О сумме залога не сообщается, проинформировала в понедельник газета The Independent.
У полиции, как отметил ранее ее представитель, "нет информации, которая бы указывала на то, что этот инцидент имеет отношение к терроризму". "Однако это серьезное столкновение с большим числом пострадавших, и проводится широкое расследование, чтобы установить все последствия этого трагического инцидента", - добавил он.
Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, которые были доставлены в больницу. Двое детей находятся в реанимации. Один из взрослых помещен в отделении усиленной терапии.
По словам официального представителя полиции, женщина, совершившая наезд на людей, находилась в числе тех, кто праздновал Ураза-байрам. "Мы установили, что 42-летняя женщина отмечала этот праздник вместе со своей семьей, она села в свою автомашину, которая столкнулась с шестью людьми в толпе", - отметил он.
Сама водитель утверждала, что инцидент произошел в тот момент, когда она "пыталась затормозить".