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Число жертв возгорания цистерны с топливом в Пакистане достигло 157 человек

Происшествия
26 июня, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Еще 50 человек остаются в больнице

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© AP Photo/Iram Asim

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Еще несколько человек скончались от ожогов, полученных в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане. Как сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на представителя медиков, число жертв возросло до 157 человек, 50 человек с обширными ожогами остаются в больнице.

В воскресенье телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти сообщал, что в результате возгорания цистерны с топливом погибли 152 человека, свыше 110 пострадали.

По данным телеканала, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, затем начался пожар. По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов.

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