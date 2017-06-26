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Число жертв ДТП с автобусом в Аргентине возросло до 15

Происшествия
26 июня, 17:01 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС 26, июня. /ТАСС

В момент аварии автобус ехал с превышением скорости, сообщили в полиции

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли, 21 пострадал в результате ДТП с участием автобуса вблизи аргентинского города Сан-Рафаэль в провинции Мендоса на западе страны. Об этом сообщил в понедельник журналистам мэр города Эмир Феликс.

Ранее сообщалось о 12 погибших и около 30 пострадавших.

По его словам, всего в перевернувшемся автобусе находились 54 человека, включая двух водителей, один из которых скончался. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Большинство пассажиров автобуса составляли несовершеннолетние учащиеся танцевальной школы из города Гранд-Боург (провинции Буэнос-Айрес), которые ездили в Сан-Рафаэль для участия в конкурсе. В муниципалитете Мальвинас-Архентинас, к которому принадлежит город, был объявлен трехдневный траур. В провинции Мендоса продолжительность траура составит один день.

По данным полиции, в момент аварии автобус ехал с превышением скорости. Национальная комиссия по регулированию транспорта также установила, что автомобильный номер транспортного средства был снят с учета в декабре прошлого года.

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