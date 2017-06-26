Встречу воров в законе пресекли полицейские в одном из ресторанов Подмосковья

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Полицейские в Московской области пресекли встречу так называемых воров в законе в одном из ресторанов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
"Оперативниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России на постоянной основе проводится работа по нейтрализации влияния на криминогенную обстановку лидеров уголовно-преступной среды, в том числе лиц, причисляющих себя к категории так называемых воров в законе. В ходе реализации оперативной информации 25 июня сотрудниками ГУУР МВД России в помещении одного из ресторанов Московской области пресечена планируемая встреча лидеров уголовно-преступной среды Московского региона и Новосибирской области", - говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате проведенных мероприятий доставлены в отдел полиции 11 человек, в том числе так называемые воры в законе Каха Гальский и Гуджа Кутаисский. "Все доставленные отработаны на причастность к ранее совершенным преступлениям, проверены по учетам МВД России", - отметили в ведомстве.