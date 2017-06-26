МЧС уменьшает группировку по поиску перевернувшихся на Ладоге подростков

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июня. /ТАСС/. Группировку сил по поиску трех из пяти подростков, которые перевернулись 19 июня на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, решено сократить до 60 человек. Поисково-спасательную операцию покидают водолазы и наземные силы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на начальника ведомства Сергея Шугаева.

"После анализа проведенных поисковых мероприятий было принято решение о выведении из операции наземной и подводной составляющей группировки. Данное решение было согласовано с руководством МЧС России, Северо-Западного регионального центра МЧС России и врио главы Республики Карелия", - сказал Шугаев.

По его словам, спасатели знают район опрокидывания лодки и основные направления течений. Используя эти данные, определен район поиска пропавших подростков.

"С завтрашнего дня место происшествия и район поисков будут патрулировать маневренные группы. В их число войдут инспекторы Сортавальского, Питкярантского и Лахденпохского инспекторских участков ГИМС, сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы и волонтеры. Свою работу продолжит группа беспилотных летательных аппаратов. Общее количество группировки составит около 60 человек и 15 единиц техники", - отметил Шугаев.

Ранее к поиску подростков были привлечены более 277 человек и 70 единиц техники. Руководитель ведомства отметил, что к концу недели в районе происшествия спланирована работа авиации МЧС России. Дополнительно проинформированы рыбаки, судовладельцы маломерных судов и капитаны сухогрузов, которые работают в данном районе. Поисково-спасательные работы закончатся лишь тогда, когда все подростки будут найдены, добавил Сергей Шугаев.

Вечером 19 июня в заливе Импилахти Питкярантского района Карелии опрокинулась лодка с пятью подростками - четырьмя юношами и одной девушкой. Двоим удалось выбраться на берег, они были госпитализированы, а позже выписаны из больницы. Судьба троих остается неизвестной, ведутся их поиски. Все они были без спасательных жилетов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" УК РФ.