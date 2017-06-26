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Худруки московских театров вступились за бывшего директора "Гоголь-центра"

Происшествия
26 июня, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Совет худруков обратились к главе СКР с просьбой рассмотреть возможность содержания Алексея Молобродского и Нины Масляевой под домашним арестом или подпиской о невыезде

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет художественных руководителей московских театров при департаменте культуры Москвы заступился за бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Они написали письмо на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, документ поступил в понедельник в ТАСС.

Пресненский суд Москвы 21 июня арестовал до 19 июля Малобродского по делу о хищении госсредств. Являющийся также экс-генеральным продюсером компании "Седьмая студия" Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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"Совет обращается к вам от имени руководителей всех московских театров в связи с задержанием и заключением в следственный изолятор Алексея Малобродского, бывшего генерального директора "Гоголь-центра" и Нины Масляевой, бывшего бухгалтера "Седьмой студии", с огромной просьбой до выяснения всех обстоятельств дела рассмотреть возможность содержания А. Малобродского и Н. Масляевой в условиях домашнего ареста или под подпиской о невыезде", - говорится в письме.

Документ, в частности, подписали худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, глава "Ленкома" Марк Захаров, художественный руководитель Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, глава "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, худрук Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, глава "Театриума на Серпуховке" Тереза Дурова и другие.

Совет худруков убежден, что и Малобродский, и Нина Масляева не представляют угрозы для общества. "У Нины Масляевой в настоящее время болен отец, - говорится в письме. - Оба - немолодые люди. Содержание их в условиях заключения в следственном изоляторе может негативно сказаться на их здоровье. Просим проявить гуманность и изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей".

Авторы документа отмечают, что хорошо знают Малобродского. "Алексей Аркадьевич всегда пользовался уважением коллег, мы знаем его как человека, живущего театром и уважаемого в театральной среде", - говорится в письме. При этом подписавшие его подчеркивают, что совет худруков не обладает "информацией о материалах следствия" и не может "судить о виновности или невиновности наших коллег". Их "просьба обусловлена исключительно гуманистическими соображениями".

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Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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