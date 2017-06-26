Худруки московских театров вступились за бывшего директора "Гоголь-центра"

Роналду бил, Акинфеев отбивал: итоги группового этапа Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 19:17
Хоккеист сборной России Гавриков перешел из "Локомотива" в СКАСпорт 26 июня, 19:15
Здания бывших тюрем в Нидерландах превратили в приюты для беженцевСоциальная ответственность 26 июня, 19:09
Уникальные и золотые: шахматистки сборной России впервые в истории выиграли командный ЧМСпорт 26 июня, 19:04
Благотворительную инсталляцию "танцующие цветы" привезут в МосквуСоциальная ответственность 26 июня, 18:59
Шишкарев: гандбольный клуб "Зенит" может быть создан на базе команды "Университет-Нева"Спорт 26 июня, 18:39
Эксперт: мониторинг птиц в Баренцевом море поможет следить за изменениями климата АрктикиНаука 26 июня, 18:29
Илюмжинов: женская сборная России по шахматам выступала на ЧМ сбалансированной командойСпорт 26 июня, 18:20
Директор департамента ФИФА Смит уверен, что российское ТВ получит права на показ ЧМ-2018Спорт 26 июня, 18:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет художественных руководителей московских театров при департаменте культуры Москвы заступился за бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву. Они написали письмо на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, документ поступил в понедельник в ТАСС.
Пресненский суд Москвы 21 июня арестовал до 19 июля Малобродского по делу о хищении госсредств. Являющийся также экс-генеральным продюсером компании "Седьмая студия" Малобродский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных компании. Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК РФ по Москве по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
"Совет обращается к вам от имени руководителей всех московских театров в связи с задержанием и заключением в следственный изолятор Алексея Малобродского, бывшего генерального директора "Гоголь-центра" и Нины Масляевой, бывшего бухгалтера "Седьмой студии", с огромной просьбой до выяснения всех обстоятельств дела рассмотреть возможность содержания А. Малобродского и Н. Масляевой в условиях домашнего ареста или под подпиской о невыезде", - говорится в письме.
Документ, в частности, подписали худрук МХТ имени Чехова Олег Табаков, глава "Ленкома" Марк Захаров, художественный руководитель Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис, глава "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, худрук "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, худрук Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, глава "Театриума на Серпуховке" Тереза Дурова и другие.
Совет худруков убежден, что и Малобродский, и Нина Масляева не представляют угрозы для общества. "У Нины Масляевой в настоящее время болен отец, - говорится в письме. - Оба - немолодые люди. Содержание их в условиях заключения в следственном изоляторе может негативно сказаться на их здоровье. Просим проявить гуманность и изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей".
Авторы документа отмечают, что хорошо знают Малобродского. "Алексей Аркадьевич всегда пользовался уважением коллег, мы знаем его как человека, живущего театром и уважаемого в театральной среде", - говорится в письме. При этом подписавшие его подчеркивают, что совет худруков не обладает "информацией о материалах следствия" и не может "судить о виновности или невиновности наших коллег". Их "просьба обусловлена исключительно гуманистическими соображениями".