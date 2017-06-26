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В Твери прокуратура проверяет сообщения о сбросе мазута с ТЭЦ в приток Волги

Происшествия
26 июня, 17:51 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 26, июня. /ТАСС

Ранее в социальных сетях и ряде местных СМИ были опубликованы снятые на мобильный телефон видео сточных вод с ТЭЦ, окрашенных в черный цвет

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ТВЕРЬ, 26 июня. /ТАСС/. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит проверку сообщений в СМИ о якобы имевшем место сбросе мазута с тверской ТЭЦ-3 в реку Тверцу (впадает в Волгу на территории Твери), сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Компания, владеющая ТЭЦ, утверждает, что в реку стекал не мазут, а герметик.

Ранее в социальных сетях и ряде местных СМИ были опубликованы снятые на мобильный телефон видео сточных вод с ТЭЦ, окрашенных в черный цвет. Очевидцы заявляли, что сточные воды имеют резкий запах, и предполагали, что в них может быть мазут.

"Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой проводится проверка по сообщениям в СМИ о том, что в приток Волги - реку Тверцу в Твери по техническому каналу ТЭЦ-3 сбрасывали мазут", - сказали в пресс-службе.

На место выехал природоохранный прокурор и специальная лаборатория, которая оценит вероятный ущерб. "В случае подтверждения факта сброса будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в прокуратуре.

В компании "Тверская генерация", которая является владельцем ТЭЦ-3, ТАСС сообщили, что по сточному каналу стекал герметик, попавший в воду в результате ремонтных работ на электроцентрали. "Утечка герметика на ТЭЦ-3 полностью ликвидирована, в реку Тверца нефтепродукты не попали", - сказали в пресс-службе компании.

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