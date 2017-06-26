Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета на Ставрополье

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СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме хутора Грушевый под Ставрополем, пилот погиб, сообщил в понедельник ТАСС глава пресс-службы ГУ МЧС по краю Олег Дегтярев.
"Упал самолет в районе хутора Грушевый (рядом с аэродромом ДОСААФ). Пилот самолета погиб", - сказал он.
Потерпевший крушение легкомоторный самолет был самодельным. Южная транспортная прокуратура начала проверку.
"Самолет был самодельный, пилот - Борзов Владимир Андреевич, заслуженный мастер спорта СССР, спасти его не удалось. О причинах трагедии пока ничего не можем сказать, нужно разбираться", - сообщил ТАСС руководитель Авиационного спортивного клуба Ставропольского края Иван Кожевников, выехавший на место ЧП.
Официальный представитель Южной транспортной прокуратуры Агнесса Савченко рассказала ТАСС, что ведомство проводит проверку по факту крушения самолета. "По данному факту организовано проведение проверки проведение проверки в части исполнения законодательства о выполнении полетов", - отметила собеседник агентства. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления МВД по Ставропольскому краю.
Борзов, пилотировавший самолет, в разные годы был членом сборной СССР по авиамодельному спорту. "Он всю свою жизнь посвятил авиации, много у него кубков, наград. Он всю жизнь занимался именно авиамодельным спортом. Многих он учеников своих воспитал <...>", - отметил Кожевников. Как рассказали ТАСС в аэроклубе "Ставрополь", Борзов начинал со сбора моделей самолетов, потом приступил к созданию легкомоторных самолетов.