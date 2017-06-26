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Мосгорсуд отказал правозащитникам в доступе в конвойные помещения

Происшествия
26 июня, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В суде заявили, что в конвойные помещения могут заходить только сотрудники полка конвоирования, и посоветовали обратиться в МВД, сообщил член ОНК Москвы Дмитрий Пискунов

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Московский городской суд отказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в доступе в конвойные помещения в здании суда. Ранее в СМИ и соцсетях была опубликована фотография, на которой был изображен подсудимый в конвойном помещении Мосгорсуда, прикованный к вмурованному в стену стальному кольцу в неудобной позе.

"Мосгорсуд ответил [на наше обращение], Мосгорсуд сказал, что - да, это наше здание [на фотографии], да - это помещение находится в нашем здании, но, увы, мы не можем организовать доступ, потому что туда могут заходить только сотрудники полка конвоирования, и даже сотрудники суда там никогда не бывают, поэтому мы вам ничем помочь не можем, обращайтесь в МВД", - сказал в ходе открытия выставки, посвященной Международному дню солидарности с жертвами пыток, член ОНК Москвы Дмитрий Пискунов.

По его словам, Мосгорсуд рекомендовал обратиться за разрешением на доступ в конвойное помещение к руководству МВД. "В МВД обратились, месяц почти прошел, они нам пока ничего не ответили", - добавил правозащитник.

Как ранее сообщала ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, в комнате для ознакомления с материалами дела, действительно вмонтированы в стену кольца, предназначенные для ограничения свободы действий лиц, содержащихся под стражей, исключительно для обеспечения безопасности сотрудников аппарата суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела. При этом, подчеркнула она, помещение, изображенное на фотографии, в Московском городском суде отсутствует.

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