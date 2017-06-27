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Возле деревни в Китае, где без вести пропали 93 человека, сошел второй оползень

Происшествия
27 июня, 8:54 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 27, июня. /ТАСС

В ходе оползня обрушилось около сотни кубометров грунта

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ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Второй оползень сошел во вторник неподалеку от деревни Синьмо в районе города Деси (юго-западная китайская провинция Сычуань), где на минувших выходных в ходе схода оползня без вести пропали 93 человека. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Как передает агентство "Синьхуа", в результате происшествия никто не пострадал, так как доступ людей в этот район накануне был ограничен. По данным специалистов, в ходе оползня обрушилось около сотни кубометров грунта.

Предыдущий оползень сошел на деревню 24 июня примерно в 06:00 утра по местному времени (01:00 мск). Спустя три часа в этом же районе произошел сход еще одного оползня. Под толщей камня и грязи были погребены 62 здания. По оценкам специалистов, в общей сложности вниз сместились около 16 тыс. кубометров грунта.

По уточненным данным экстренного штаба, погибшими признаны 10 человек (ранее сообщалось о 24 жертвах - прим. ТАСС). Личности четверых из них уже установлены.

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