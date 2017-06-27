Мальчик, над которым в больнице Сахалина издевалась медсестра, передан под временную опеку

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Двухлетний мальчик, которого в Макаровской районной больнице Сахалинской области сняла на видео медсестра, при этом всячески обзывавшая ребенка, отдан под временную опеку, которую оформила фельдшер из соседнего села. Об этом во вторник сообщила ТАСС уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по правам ребенка в правительстве региона Любовь Устиновская.

"Мальчик передан в семью. Временную опеку над ним оформила жительница села Поречье, которое находится в 5 км от Макарова. Она фельдшер по профессии и уже имеет опыт воспитания приемных детей", - сообщила Устиновская.

Сейчас решается вопрос о лишении родительских прав матери мальчика. В процессе проведения проверки по факту издевательства медсестры над ребенком в больнице Макарова выяснилось, что мальчик был помещен в клинику еще в январе 2017 года, когда его изъяли у родной матери, после того, как женщина, злоупотребляющая алкоголем, в очередной раз взяла малыша к знакомым, где распивала спиртное.

"Маме обеспечен беспрепятственный доступ к ребенку, ей предложена всевозможная помощь, психологическая, медицинская. Были поданы документы на лишение ее родительских прав, оснований для этого более чем предостаточно. После того, как будет принято решение суда, если оно будет не в ее пользу, то ребенок будет передан под опеку. Если суд оставит детей маме, то нами будет оказана помощь, за ней закрепим патронат и сопровождение", - сказала Устиновская.

Ранее ТАСС сообщал, что 22 июня на одном из информационных ресурсов Сахалина был размещен видеоролик, на котором медсестра всячески оскорбляет двухлетнего малыша, испачкавшего штаны. Данный факт подтвердился, женщина была уволена из больницы. При этом медсестра так и не смогла пояснить, зачем она начала оскорблять ребенка и снимать это на видео.

Сейчас следственным управлением по Сахалинской области организована проверка исполнения законодательства в отношении Макаровской районной больницы. Установлено, что у мальчика есть шестилетняя сестра, в отношении которой мать ребенка уже лишена родительских прав, девочка передана на воспитание родному отцу, есть также 14-летний брат, который передан на воспитание родному дяде. Семья находится на учете с 2015 года. Мать злоупотребляет спиртными напитками и неоднократно подвергала жизнь и здоровье своих детей опасности.