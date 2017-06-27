Суд оставил под арестом до 30 сентября обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил на три месяца срок ареста гражданину Украины Роману Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Сущенко меры пресечения в виде ареста до 30 сентября", - сказал он, отметив, что намерен обжаловать это решение суда.

Сущенко обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину он не признает. По словам адвоката Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, в Россию он приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.