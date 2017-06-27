МЧС возобновило поиски пропавшего на Эльбрусе альпиниста из США

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НАЛЬЧИК, 27 июня. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Спасатели возобновили поиски пропавшего около двух недель назад на Эльбрусе американского альпиниста. Район поисков расширен, группировка МЧС усилена, сообщил во вторник ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Альберт Хаджиев.
"27 июня поиски пропавшего около двух недель назад на Эльбрусе альпиниста из США возобновлены. Две группы по 10 человек из ЭВПСО выдвинулись вверх по ущельям Гара Баши и Терскол, они обследуют южный склон горы Эльбрус. С северной стороны на поиски вышли 10 сотрудников Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда, они также пешком обследуют склон Эльбруса", - сказал Хаджиев.
Накануне поиски велись с привлечением двух вертолетов частной компании "Хелиэкшн", которые облетели обширный район южного склона Эльбруса. Поиски велись выше 3,5 тыс. м над уровнем моря, до вершины горы (5642 тыс. м). Спасатели высаживались двойками и обследовали разные районы.
Альпинист из США совершал восхождение на южный склон горы Эльбрус. 16 июня он не вернулся в установленный срок на контрольную точку. В МЧС было принято решение развернуть поисково-спасательные работы.