Участник "Хизб ут-Тахрир" задержан на востоке Москвы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на востоке Москвы активного участника запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", занимавшегося вербовкой в ее ряды. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Подозреваемый - гражданин Таджикистана - был задержан 26 июня на улице Хромова. По оперативной информации, еще в 2010 году он вступил в террористическую организацию "Хизб ут-Тахрир", - сказал источник. По его словам, он принимал активное участие в ее деятельности и распространял среди мусульман в Москве экстремистские идеи.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.