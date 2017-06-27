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Суд удалил двух присяжных по делу об убийстве Немцова

Происшествия
27 июня, 12:16 дата обновления: 27 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Судья продолжил свое напутственное слово к присяжным, после которого они, как ожидается, удалятся для вынесения вердикта

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На месте убийства Бориса Немцова, 28 февраля 2015 года

На месте убийства Бориса Немцова, 28 февраля 2015 года

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Судья Московского окружного военного суда Юрий Житников удалил одну из присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова, усомнившись в ее объективности, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Когда я формировал коллегию, я спрашивал, есть ли среди вас или ваших родственников ранее судимые. Вы не отреагировали на этот вопрос. Вместе с тем сегодня из правоохранительных органов пришла справка, в которой сказано, что ваш муж, согласно проверке, был ранее судим в 1981, 1986, 1995 и 1998 гг. Вы скрыли это от суда, что дает мне основания усомниться в вашей честности и беспристрастности", - сказал судья.

Он отметил, что факт смерти мужа присяжной в 2013 году не может служить основанием для сокрытия ею этой информации от суда.

Как следует из справки, муж присяжной - Николай Б. - ранее был судим в том числе по тяжким статьям УК РФ.

Суд также по просьбе прокуратуры и адвокатов удалил одного из присяжных, который пронес в совещательную комнату записи, содержащие информацию по делу, неисследованную в суде.

"Присяжный не говорит нам, откуда у него эти записи. Сам он их составить не мог, так как они не исследовались в судебном процессе. Абсолютно точно, что ему их кто-то передал. Мы считаем, что присяжный должен быть исключен", - сказала прокурор Мария Семененко на заседании в Московском окружном военном суде.

Защита подсудимых также согласилась с наличием законных оснований для удаления присяжного. "В связи с тем, что такое поведение свидетельствует о нарушении закона, который запрещает присяжному собирать доказательства и сведения по уголовному делу, я вынужден удалить вас из коллегии и ввести в нее другого присяжного из числа запасных", - резюмировал судья Юрий Житников.

Сам присяжный пояснил суду, что собирал сведения самостоятельно и не получал их ни от кого. При этом адвокат одного из подсудимых Анна Бюрчиева отметила, что никто из присяжных не является профессиональным юристом, но употребленные в этих записях фразы и речевые обороты явно показывают, что были составлены юристом.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в настоящее время председательствующий судья продолжил свое напутственное слово к присяжным, после которого они, как ожидается, удалятся для вынесения вердикта.

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