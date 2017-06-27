В Подмосковье тренер по боксу осужден на 12 лет за насилие над ученицей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Суд в Подмосковье приговорил к 12 годам заключения тренера по боксу, который в течение двух лет насиловал свою несовершеннолетнюю ученицу. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

34-летний Вячеслав Комаров признан виновным в совершении нескольких эпизодов преступлений по статьям об изнасиловании малолетней и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следствием и судом установлено, что с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года Комаров, тренируя девочку 2000 года рождения, систематически насиловал ее в арендованной квартире, в помещении спортивного клуба, и в других городах России, куда они совместно выезжали на спортивные соревнования. В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал.

Отбывать наказание Комаров будет в колонии строгого режима.