Суд признал виновными издателей журнала "Флирт" в организации проституции

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы признал виновными главного редактора издания "Флирт" Станиславу Казакову и ее гражданского мужа - издателя журнала Дмитрия Зяблицева - в организации проституции.
Как передает корреспондент ТАСС, это следует из оглашенных судьей материалов. Сроки наказания будут названы позже.
Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде реального лишения свободы: Казаковой на три года, Зяблицеву на четыре года колонии общего режима.
Казакова и Зяблицев обвиняются по части 2 статьи 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией лицом с использованием своего служебного положения").