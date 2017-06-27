Суд признал виновными издателей журнала "Флирт" в организации проституции

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы признал виновными главного редактора издания "Флирт" Станиславу Казакову и ее гражданского мужа - издателя журнала Дмитрия Зяблицева - в организации проституции.

Как передает корреспондент ТАСС, это следует из оглашенных судьей материалов. Сроки наказания будут названы позже.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде реального лишения свободы: Казаковой на три года, Зяблицеву на четыре года колонии общего режима.

Казакова и Зяблицев обвиняются по части 2 статьи 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией лицом с использованием своего служебного положения").