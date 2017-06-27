Отец погибшего в ДТП в Балашихе ребенка будет настаивать на эксгумации тела

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Семья погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе 6-летнего ребенка, в крови которого была обнаружена большая концентрация алкоголя, будет добиваться эксгумации тела, сообщил во вторник ТАСС отец ребенка Роман Шимко.

"Эксгумацию делать нам не дают. По делу я прохожу как свидетель, поэтому не могу ходатайствовать об эксгумации. Если бы я был потерпевшим, то тогда мог бы. Мы будем этого добиваться, сегодня поедем в Следственный комитет в Москву, будем узнавать, кто следователь, а также ходатайствовать, чтобы признали меня потерпевшим", - сказал он.

Шимко полагает, что следователи специально тянут время, отказывая в эксгумации, чтобы потом сказать, что прошло слишком много времени и повторная экспертиза невозможна по тем или иным причинам. "Мы сейчас будем обращаться в суд, чтобы экспертизу признали недействительной и провели ее повторно", - отметил он.

Роман Шимко прокомментировал также заявление СК о результатах повторной экспертизы. "Тот факт, что Следственный комитет обнаружил алкоголь в повторной экспертизе, это банальное вранье", - уверен отец ребенка.

Судмедэксперт за границей

Шимко сообщил ТАСС, что судмедэксперт, который дал заключение о наличии алкоголя в крови ребенка, неожиданно уехал за границу. "О том, что судмедэксперт Клейменов уехал отдыхать за границу, я узнал вчера. У него не одно такое дело о ДТП, где нужно пешехода сделать виновным. Они либо добавляют в кровь капельку спирта, либо можно сделать укол в печень, отсюда такая концентрация крови в первой экспертизе", - считает он.

О заявил, что будет добиваться также переквалификации уголовного дела. "Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела не по статье "Халатность", а по группе лиц по предварительному сговору. Будем очерчивать этот круг лиц: следователь, судмедэксперт, начальник следствия и другие заинтересованные лица", - сообщил собеседник агентства, добавив, что материалы, взятые при эксгумации тела, отправит для независимой экспертизы в Германию.

Громкая история

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе, где 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, совершила наезд на малолетнего ребенка.

Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее десяти метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Семья мальчика требует провести повторную экспертизу и утверждает, что на свидетелей в ходе расследования оказывается давление. Само уголовное дело не возбуждали около месяца, часть доказательств при этом была уничтожена. Следователями подмосковного главка СК уже расследуется уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, проводивших судебную экспертизу тела погибшего ребенка. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев подтвердил повторное проведение судебно-медицинской экспертизы крови погибшего мальчика, отметив, что результаты двух исследований совпадают.