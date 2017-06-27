Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При сносе ДК Серафимовича в центре Москвы оборвало провода

Происшествия
27 июня, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Движение по Среднему Тишинскому переулку перекрыто

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дом культуры имени А.С. Серафимовича

Дом культуры имени А.С. Серафимовича

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Фрагменты фасада здания Дома культуры (ДК) имени Серафимовича в центре Москвы обрушились днем во вторник на электрические провода во время начавшегося накануне сноса строения. Полиция перекрыла движение по всему Среднему Тишинскому переулку, где расположен ДК, передает корреспондент ТАСС.

На данный момент ТАСС не располагает комментариями экстренных служб и МВД.

Ранее сообщалось, что рабочие продолжают сносить здание, несмотря на то, что 26 июня департамент культурного наследия Москвы направил владельцу строения предписание о приостановке демонтажа в связи с подачей заявления о его включении в реестр объектов культурного наследия. Здание было построено в конце 1920-х годов в конструктивистском стиле.

На месте сноса находится полиция, местные жители и представители охраны, которые подтвердили корреспонденту ТАСС, что снос здания продолжается и распоряжений по приостановке работ пока не поступало.

В свою очередь, местная жительница Пресненского района Анна Тихомирова, живущая рядом с ДК, сообщила ТАСС, что во время сноса у здания находились только полицейские, представители департамента культурного наследия так и не появились.

Ранее в "Архнадзоре" рассказали, что долгое время здание ДК было культурным центром Тишинки. В нем работал театр "Школа современной пьесы". В советское время там выступали выдающиеся деятели культуры и науки, отмечали в "Архнадзоре".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
4
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
5
Глава Центра имени Хруничева покинул свой пост
6
Опрос: Путин пользуется в мире большим доверием, чем Трамп
7
При сносе ДК Серафимовича в центре Москвы оборвало провода
Темы дня
Загрузка...
Реклама