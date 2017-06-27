"Русал" восстановил работу трех заводов после отключения энергоснабжения в Сибири

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. "Русал" восстановил работу Братского, Иркутского и Красноярского алюминиевых заводов после отключения энергоснабжения в Сибири, сообщили ТАСС в компании.

"Работа всех трех предприятий восстановлена, проводится расследование о причинах отключения. К сожалению, отключение нагрузки на наших предприятиях происходит регулярно и компанию не устраивает такая система, когда "Русал", как потребитель, каждый год платит все большие суммы за услуги энергетиков, включая не только цену на электроэнергию и ее передачу, но и оплачивая в полном объеме ДПМ (договоры о присоединенной мощности), а качество этих услуг постоянно падает, влияя на износ оборудования, ограничивая бесперебойную работу предприятий и прочее", - сказали в компании.

Ранее во вторник Братский, Иркутский и Красноярский алюминиевые заводы "Русала" остались без электроэнергии. Согласно данным Минэнерго, в 11:43 мск отключились несколько высоковольтных линий сибирских филиалов ФСК ЕЭС. Одновременно на Березовской ГРЭС отключился второй энергоблок мощностью 800 МВт. Кроме того, на Богучанской ГЭС отключились семь генераторов мощностью по 333 МВт.

Ранее "Русал" сообщал, что будет требовать компенсацию с "МРСК Сибири" в связи с произошедшим 29 мая сбоем энергоснабжения алюминиевых заводов в Хакасии. Тогда нагрузка на них снизилась на 1,4 ГВт.