Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы во вторник признал виновным в нападениях на торговцев наркотиками националиста и лидера движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, передает корреспондент ТАСС.

Суд во вторник начал оглашение приговора с признания вины Марцинкевича и девятерых других участников движения "Реструкт". Наказание для подсудимых будет названо в заключительной части приговора. Судья Александр Глухов во вводной части приговора перечислил личные данные подсудимых и вменяемые им статьи, после чего заявил о том, что суд пришел к выводу об их виновности.

"Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку к социальной группе путем написания книги "Реструкт", признанной затем экстремистской, принимал личное участие в ее распространении. Обвиняемые совершили серию нападений в период с 2013 года по 2014 год на лиц, признанных по уголовному делу потерпевшими", - сказал судья. Кроме того, материалы в отношении одного из фигурантов дела Александра Шанкина суд выделил в отдельное производство и вернул в прокуратуру для доработки обвинительного заключения и устранения препятствий для рассмотрения судом.

На следующей стадии оглашения приговора суд перечислит и обобщит все исследованные в ходе процесса доказательства. Как ожидается, оглашение приговора может занять несколько дней.

В ходе прений сторон прокурор попросил для обвиняемых наказание от 3 лет и 4 месяцев до 11,5 года заключения. При этом максимальный срок гособвинитель требовал для Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. "Под видом общественно-полезной деятельности подсудимые совершали корыстные и насильственные преступления", - отметил представитель гособвинения.

Дело националистов

В зависимости от роли и степени участия Марцинкевичу и его соратникам вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 162 ("Разбой"), 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), 213 ("Хулиганство"), 161 ("Грабеж"), 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека") УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые причастны к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных травм скончался. Как установило следствие, под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах обвиняемые совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом они избивали потерпевших, завладевали их имуществом и в целях унижения человеческого достоинства публично обливали красящими веществами.

Двое подсудимых - Коптенин и Котловский - ранее частично признали вину в части применения насилия, но отвергли обвинения в разбое. Семеро подсудимых отказались признавать вину в полном объеме.

Марцинкевичу также инкриминируется ст. 282 ("Возбуждение национальной ненависти либо вражды") УК РФ в связи с его книгой "Реструкт", которая была признана запрещенной и экстремистской в 2014 году. Он был задержан в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортирован в Россию. Кунцевский суд Москвы в августе 2014 года приговорил его к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, но в ноябре того же года Мосгорсуд сократил срок приговора до 2 лет и 10 месяцев.