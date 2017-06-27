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Следствие просит заключить под домашний арест активиста Гальперина по делу об экстремизме

Происшествия
27 июня, 16:15 дата обновления: 27 июня, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Активист Марк Гальперин будет находиться под домашним арестом до 3 августа

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник заключил под домашний арест оппозиционного активиста Марка Гальперина, обвиняемого в призывах к экстремизму, передает корреспондент ТАСС.

"Избрать в отношении Гальперина меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 августа", - огласил судья решение.

О заключении Гальперина под домашний арест следователь ходатайствовал в связи с его участием в несанкционированных акциях протеста и нарушении административного законодательства.

"Прошу назначить Гальперину меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 августа в связи с тем, что Гальперин неоднократно нарушал правопорядок, не выполнял требования полиции и систематически нарушал законодательство", - сказал следователь.

Сам Гальперин возражал против удовлетворения ходатайства, заверив суд, что не намерен скрываться, так как ведет активную общественную деятельность.

"Я никуда скрываться не собираюсь, считаю домашний арест излишней мерой пресечения", - сказал Гальперин.

Ранее Гальперину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные при помощи СМИ или интернета"). Поводом для возбуждения дела стали видеозаписи, которые выкладывались в сети Интернет, где Гальперин выражал свое отношение к действующей власти.

13 июня Тверской суд Москвы назначил Гальперину 15 суток административного ареста за неповиновение полиции на несанкционированной акции на Тверской улице.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов мероприятия призвал перенести его на Тверскую улицу. В результате произошедших беспорядков полиция задержала более 150 человек.

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