Присяжные удалились для вынесения вердикта обвиняемым в убийстве Немцова

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей во вторник удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта пятерым обвиняемым в убийстве Бориса Немцова, передает корреспондент ТАСС из зала Московского окружного военного суда.

Согласно закону, в совещательной комнате присяжные пробудут три часа. Если за это время обсуждения они не смогут достигнуть единодушия, то решение будет приниматься голосованием. Если голоса по какому-либо вопросу разделятся поровну, то решение трактуется в пользу подсудимого. Перед присяжными поставлены 26 вопросов, главным из которых является вопрос о виновности Заура Дадаева в убийстве Немцова, "которое он совершил совместно с другими подсудимыми".

Как отмечает корреспондент ТАСС, напутственное слово на 50 листах судья зачитывал в общей сложности более трех часов.

Ранее судья удалил двух присяжных. Одна из них, являвшаяся запасной, была удалена за сокрытие информации о судимости ее мужа, еще один присяжный, основной, был удален за пронос в совещательную комнату записей, содержащих информацию по делу, неисследованную в суде. В результате в коллегию был введен один запасной присяжный.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.