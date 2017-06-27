Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Присяжные удалились для вынесения вердикта обвиняемым в убийстве Немцова

Происшествия
27 июня, 16:14 UTC+3 МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По закону присяжные пробудут в совещательной комнате три часа, если они не смогут достигнуть единодушия, то решение будет приниматься голосованием

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей во вторник удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта пятерым обвиняемым в убийстве Бориса Немцова, передает корреспондент ТАСС из зала Московского окружного военного суда.

Согласно закону, в совещательной комнате присяжные пробудут три часа. Если за это время обсуждения они не смогут достигнуть единодушия, то решение будет приниматься голосованием. Если голоса по какому-либо вопросу разделятся поровну, то решение трактуется в пользу подсудимого. Перед присяжными поставлены 26 вопросов, главным из которых является вопрос о виновности Заура Дадаева в убийстве Немцова, "которое он совершил совместно с другими подсудимыми".

Читайте также новости по теме:
Расследование убийства Бориса Немцова
© Михаил Почуев/ТАСС

Адвокат потерпевших сомневается в причастности одного из фигурантов к убийству Немцова

Прокурор: детализация телефонных разговоров стала ключом к раскрытию убийства Немцова

Прокурор просит присяжных вынести обвинительный вердикт фигурантам дела Немцова

Как отмечает корреспондент ТАСС, напутственное слово на 50 листах судья зачитывал в общей сложности более трех часов.

Ранее судья удалил двух присяжных. Одна из них, являвшаяся запасной, была удалена за сокрытие информации о судимости ее мужа, еще один присяжный, основной, был удален за пронос в совещательную комнату записей, содержащих информацию по делу, неисследованную в суде. В результате в коллегию был введен один запасной присяжный.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование убийства Бориса Немцова
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
2
Кремль не согласен с оценкой Макрона по Украине
3
Изменения регламента ПАСЕ связаны с антироссийскими настроениями
4
Суд признал виновными издателей журнала "Флирт" в организации проституции
5
"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
Темы дня
Загрузка...
Реклама