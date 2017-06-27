Байкеры собрались у МГИМО после гибели мотоциклиста в ДТП с участием студентов вуза

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Байкеры собрались во вторник у здания МГИМО на юго-западе Москвы после гибели мотоциклиста в автомобильной аварии с участием студентов этого вуза, передает корреспондент ТАСС.

По данным СМИ, ДТП произошло в ночь на 26 июня на Кутузовском проспекте. Автомобиль марки Mercedes, в котором находились несколько студентов МГИМО, насмерть сбил мотоциклиста. В пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве ТАСС подтвердили факт ДТП, произошедшего в районе дома номер 48 по Кутузовскому проспекту, однако отказались сообщить подробности. По факту аварии проводится проверка, сообщили в ведомстве.

Сейчас возле здания МГИМО находятся несколько десятков байкеров.

По информации некоторых СМИ, участвовавшие в ДТП студенты вуза были якобы пьяны и пытались откупиться от полицейских. Байкеры требуют расследования ДТП.