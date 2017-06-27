На замдиректора оборонного завода "Коммунар" в Самаре завели дело о мошенничестве

САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении заместителя директора завода пороха и боеприпасов "Коммунар" в Самаре. Его подозревают в том, что он похитил более 1 млн рублей у представителя компании, с которой завод планировал заключить договор, сообщила во вторник пресс-служба управления СК по Самарской области.

"Уголовное дело в отношении замдиректора завода "Коммунар" возбуждено по статье УК РФ "Покушение на мошенничество", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16 июня 2016 года подозреваемый пообещал сотруднику неназванной компании помочь с заключением договора между фирмой и заводом. Затем, отмечают в СК, замдиректора похитил у представителя фирмы 1,1 млн рублей, а также муляж денег на сумму 500 тыс. рублей. Сразу после этого его задержали сотрудники управления ФСБ по Самарской области. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.

Самарский завод "Коммунар" выпускает продукцию военного и гражданского назначения, в том числе порох, различные заряды и боеприпасы.