На замдиректора оборонного завода "Коммунар" в Самаре завели дело о мошенничестве

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САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении заместителя директора завода пороха и боеприпасов "Коммунар" в Самаре. Его подозревают в том, что он похитил более 1 млн рублей у представителя компании, с которой завод планировал заключить договор, сообщила во вторник пресс-служба управления СК по Самарской области.
"Уголовное дело в отношении замдиректора завода "Коммунар" возбуждено по статье УК РФ "Покушение на мошенничество", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 16 июня 2016 года подозреваемый пообещал сотруднику неназванной компании помочь с заключением договора между фирмой и заводом. Затем, отмечают в СК, замдиректора похитил у представителя фирмы 1,1 млн рублей, а также муляж денег на сумму 500 тыс. рублей. Сразу после этого его задержали сотрудники управления ФСБ по Самарской области. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.
Самарский завод "Коммунар" выпускает продукцию военного и гражданского назначения, в том числе порох, различные заряды и боеприпасы.