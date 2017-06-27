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Суд отказал экс-главе Брянской области Денину в условно-досрочном освобождении

Происшествия
27 июня, 19:05 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 27, июня. /ТАСС

Причиной отказа названо отсутствие данных об исправлении Николая Денина, сообщили в прокуратуре

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БРЯНСК, 27 июня. /ТАСС/. Клинцовский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему губернатору Брянской области Николаю Денину, который отбывает наказание в колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд отказал Денину в условно-досрочном освобождении, основываясь на том, что отсутствуют данные о его исправлении, и он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания", - уточняется в сообщении прокуратуры.

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В надзорном ведомстве добавили, что суд также согласился с мнением помощника прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Брянской области Александра Середы об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства бывшего губернатора.

Как сообщалось ранее, Денин в ноябре 2015 года был приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 21,8 млн рублей за злоупотребление должностными полномочиями. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в конце 2011 года брянской птицефабрике "Снежка" было выделено 21,8 млн рублей на ликвидацию последствий взрыва в кормоцехе. Комиссия администрации области по ЧС признала инцидент происшествием муниципального уровня и приняла решение о выделении предприятию средств из регионального бюджета на восстановительные работы.

Следователи посчитали, что масштабы ЧП были завышены, и предприятие по закону не могло претендовать на получение государственной помощи, также оно было аффилированным с семьей губернатора - 28% акций птицефабрики принадлежат супруге Денина.

Брянскую область Денин возглавлял 10 лет - до 9 сентября 2014 года, когда президент России Владимир Путин отстранил его от должности "в связи с утратой доверия".

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