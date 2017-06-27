СМИ: военная база в США закрыта из-за сообщений о стрельбе

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Американская военная база Redstone Arsenal близ города Хантсвилл (штат Алабама) закрыта, возможно, там находится ведущий стрельбу человек. Об этом сообщил во вторник телеканал WFTV.
"Возможно нахождение стрелка в Arsenal. Объект закрыт", - приводит телеканал слова представителя военного объекта.
Possible active shooter on the Arsenal. Installation is locked down. Run hide fight.— Redstone Arsenal (@TeamREDSTONE) 27 June 2017