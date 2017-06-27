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СМИ: военная база в США закрыта из-за сообщений о стрельбе

Происшествия
27 июня, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

База Redstone Arsenal находится близ города Хантсвилл

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Американская военная база Redstone Arsenal  близ города Хантсвилл (штат Алабама) закрыта, возможно, там находится ведущий стрельбу человек. Об этом сообщил во вторник телеканал WFTV.

"Возможно нахождение стрелка в Arsenal. Объект закрыт", - приводит телеканал слова представителя военного объекта.

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