СМИ: военная база в США закрыта из-за сообщений о стрельбе

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Американская военная база Redstone Arsenal близ города Хантсвилл (штат Алабама) закрыта, возможно, там находится ведущий стрельбу человек. Об этом сообщил во вторник телеканал WFTV.

"Возможно нахождение стрелка в Arsenal. Объект закрыт", - приводит телеканал слова представителя военного объекта.

Possible active shooter on the Arsenal. Installation is locked down. Run hide fight. — Redstone Arsenal (@TeamREDSTONE) 27 June 2017