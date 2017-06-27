Националист Марцинкевич приговорен к девяти годам колонии за нападения на наркоторговцев

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы приговорил во вторник к девяти годам колонии националиста и лидера общественного движения "Реструкт" Максима Марцинкевича по делу о нападениях на торговцев спайсами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Марцинкевича виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима", - огласила приговор судья.

Срок наказания будет исчисляться с 27 января 2014 года. В ближайшее время суд огласит также сроки другим девяти фигурантам уголовного дела, участникам движения "Реструкт".

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 162 ("Разбой"), 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), 213 ("Хулиганство"), 161 ("Грабеж"), 111 ("Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека") УК РФ. Марцинкевичу также инкриминировалась ст. 282 ("Возбуждение национальной ненависти либо вражды") УК РФ в связи с его книгой "Реструкт", которая была признана экстремистской в 2014 году и запрещена. Двое подсудимых в суде признали вину в части применения насилия, но отвергли обвинения в разбое, семеро отказались признать вину в полном объеме.

Кроме того, по решению суда материалы дела в отношении обвиняемого Александра Шанкина, связанные с эпизодом (ч. 4 ст. 111 УК РФ) об избиении гражданина Азербайджана Заура Алышова, скончавшегося в результате нападения, были выделены в отдельное производство и возвращены в прокуратуру для исправления нарушений, допущенных в обвинительном заключении. "Исправление нарушений в ходе судебного разбирательства невозможно без нарушения прав обвиняемого", - огласил постановление судья.

Суд оправдал ряд обвиняемых по части эпизодов в связи с их неверной квалификацией, а также переквалифицировал в сторону смягчения ряд эпизодов обвинения.

В ходе прений сторон прокурор попросил для обвиняемых наказание от 3 лет и 4 месяцев до 11 лет и 6 месяцев заключения. При этом гособвинитель требовал для Марцинкевича максимальный срок. По оценке обвинения, "под видом общественно-полезной деятельности подсудимые совершали корыстные и насильственные преступления".

Суть обвинений

Как установил суд, под предлогом осуществления социально значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 годах обвиняемые совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Они избивали потерпевших, завладевали их имуществом и в целях унижения человеческого достоинства публично обливали красящими веществами. По данным суда и следствия, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых человек, один из которых от полученных травм скончался.

Марцинкевич является активистом ультрарадикальных организаций и одним из лидеров движения "Реструкт". Он был задержан в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортирован в Россию. Кунцевский суд Москвы в августе 2014 года приговорил его к 5 годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, но в ноябре того же года Мосгорсуд сократил срок приговора до 2 лет и 10 месяцев.