Децл подал четыре иска в отношении Басты из-за оскорблений в соцсетях

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, подал четыре иска в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону к Василию Вакуленко (Баста) на общую сумму в 4 млн руб. Поводом для обращения снова стали оскорблениях в соцсетях, рассказал ТАСС адвокат Толмацкого Роман Лалаян.
"Действительно, Кирилл Толмацкий подал четыре новых иска к Вакуленко о защите деловой репутации в связи с оскорблениями в соцсетях, которые продолжают появляться, в том числе последние случае были в июне и в мае. Мы посчитали так, что ущерб по каждому оскорблению составляет по 1 млн руб., всего оскорблений четыре, поэтому общая сумма составляет 4 млн руб. Не считая расходов на юридические услуги со стороны Кирилла Толмацкого. Раз Василий (Вакуленко - прим. ТАСС) не понимает иначе, будем наказывать его рублем", - рассказал Лалаян.
В конце декабря 2016 года Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 50 тыс. руб. компенсации за оскорбления в соцсетях, хотя изначальные требования истца были 1 млн руб. Конфликт в соцсети разгорелся после того, как Толмацкий пожаловался на громкую музыку в ночном клубе, которая мешает спать членам его семьи, и при этом негативно высказался о самих музыкальных произведениях. В ответ Вакуленко в соцсетях обозвал Толмацкого.
Децл не явился в суд и прислал своего адвоката Романа Лалояна, который в прениях сказал, что ответчик имеет большое количество подписчиков в соцсетях и своими высказываниями может повлиять на судьбы людей.