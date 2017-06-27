По факту вскрытия захоронений в районе массовых расстрелов евреев в Крыму возбуждено дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Полиция Крыма возбудила уголовное дело по факту вскрытия захоронений под Симферополем, где в годы немецкой оккупации происходили массовые расстрелы евреев, крымчаков и цыган, сообщила ТАСС во вторник представитель крымской полиции Ольга Кондрашова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"). Факт проникновения в захоронения был зафиксирован нашими сотрудниками", - сказала собеседница агентства.

Руководитель национально-культурной автономии евреев Крыма Анатолий Гендин рассказал ТАСС, что информация о вскрытии захоронений поступили в общину от местных жителей 18 июня 2017 года.

"Расстрельный ров находится вблизи дачных участков. Местная жительница увидела там вечером незнакомых людей, которые копали, и сразу сообщила нам. Выехав на место, мы увидели следы десятков проникновений, то есть там копали на достаточно большую глубину. После этого с нашей стороны последовало обращение в полицию", - сообщил он. Вандалы, по его словам, ищут золотые украшения и иные ценности, которые могли сохраниться на расстрелянных.

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в свою очередь отметил, что на днях еврейской общиной и властями принято решение об оборудовании саркофага на месте расстрелов, чтобы защитить память погибших. "Насколько я знаю, есть предварительное решение Госкомнаца Крыма и еврейских общественных организаций о том, чтобы сделать там бетонный саркофаг и установить там системы слежения", - сообщил он ТАСС.