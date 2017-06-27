В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Четырехмесячный ребенок пострадал во вторник в результате ДТП в Орехово-Зуевском районе Московской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД, водитель автомобиля сбил женщину с коляской.

"В деревне Юркино Орехово-Зуевского района водитель иномарки сегодня допустил наезд на женщину с коляской, в результате чего произошло опрокидывание коляски, в которой находился четырехмесячный ребенок, младенец пострадал", - сказал собеседник агентства, уточнив, что малыш госпитализирован, его жизни угрозы нет.

На месте ДТП сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.