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В Подмосковье автомобиль сбил женщину с коляской

Происшествия
27 июня, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В результате инцидента пострадал четырехмесячный младенец

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Четырехмесячный ребенок пострадал во вторник в результате ДТП в Орехово-Зуевском районе Московской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД, водитель автомобиля сбил женщину с коляской.

"В деревне Юркино Орехово-Зуевского района водитель иномарки сегодня допустил наезд на женщину с коляской, в результате чего произошло опрокидывание коляски, в которой находился четырехмесячный ребенок, младенец пострадал", - сказал собеседник агентства, уточнив, что малыш госпитализирован, его жизни угрозы нет.

На месте ДТП сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего.

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