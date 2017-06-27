На Кубани выпали осадки в виде града диаметром до 5 см

КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Пятисантиметровый град выпал в Мостовском районе Кубани. Ущерб, нанесенный осадками, устанавливается, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"Во вторник вечером в Псебайском городском поселении, поселках Перевалка и Бурный прошли осадки в виде града диаметром около 50 мм. Администрацией Мостовского района организована работа комиссий по установлению ущерба", - отмечается в сообщении.

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.