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На Кубани выпали осадки в виде града диаметром до 5 см

Происшествия
27 июня, 23:27 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, июня. /ТАСС

Администрацией Мостовского района организована работа комиссий по установлению ущерба

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КРАСНОДАР, 27 июня. /ТАСС/. Пятисантиметровый град выпал в Мостовском районе Кубани. Ущерб, нанесенный осадками, устанавливается, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

"Во вторник вечером в Псебайском городском поселении, поселках Перевалка и Бурный прошли осадки в виде града диаметром около 50 мм. Администрацией Мостовского района организована работа комиссий по установлению ущерба", - отмечается в сообщении.

Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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