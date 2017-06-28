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Глава департамента Кузбасса отстранен от должности из-за обвинений соседей в побоях

Происшествия
28 июня, 7:06 UTC+3 КЕМЕРОВО 28, июня. /ТАСС

В садовом некоммерческом товариществе "Рябинка" словесная ссора соседей переросла в драку

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КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Администрация Кемеровской области начала проверку из-за появившейся видеозаписи, в которой соседи начальника департамента промышленности Сергея Карпунькина обвиняют его в побоях, чиновник отстранен от должности. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе областной администрации.

"На видео соседи по даче обвиняют Сергея Карпунькина в угрозах и нанесении побоев. Об этой ситуации доложили губернатору, он распорядился разобраться. По его поручению создана комиссия, в состав которой входят представители кадровой службы, управления делами администрации и управления внешней политики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на время работы комиссии Карпунькин отстранен от занимаемой должности, исполняющим обязанности начальника департамента назначен Юрий Ударцев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, полицейские проводят проверку по факту конфликта в садовом некоммерческом товариществе "Рябинка". По данным ведомства, в дежурную часть отдела МВД по Кемеровскому району поступило сообщение о драке между владельцами дачных участков.

"Предварительно установлено, что между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства данного инцидента. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - добавили в пресс-службе.

Сергей Карпунькин возглавлял департамент промышленности с 2013 года. Ранее он занимал должность начальника департамента промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области. С 2001 года Карпунькин работал на разрезе "Черниговец", где прошел путь от пробоотборщика до начальника отдела технического контроля.

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