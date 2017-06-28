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Митрохин сообщил о своем задержании во время пикетирования Совфеда

Происшествия
28 июня, 10:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Лидер московского отделения "Яблока" рассказал, что был участником пикета против законопроекта о реновации жилья

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин задержан полицией во время пикетирования Совета Федерации (СФ РФ), который в среду должен рассмотреть законопроект о реновации жилья в Москве.

"Я сейчас нахожусь в ОВД "Тверское", меня задержали во время пикета у Совета Федерации", - сообщил Митрохин ТАСС. По его словам, к пикетчикам подходила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Она вышла к нам, мы поговорили минут 15, пытались ее убедить не принимать закон, по крайней мере, сегодня", - добавил оппозиционер.

Это задержание Митрохина стало уже третьим в ходе акций протеста против принятия законопроекта о реновации жилья. Политик отметил, что первый пикет против принятия законопроекта у Госдумы прошел спокойно, а вот пикеты, которые он проводил во время голосования Думы за проект закона во втором и третьем чтениях закончились задержаниями.

"29 июня Тверской суд Москвы должен рассмотреть [административные] дела об этих задержаниях", - информировал Сергей Митрохин.

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Персоны
Митрохин, Сергей Сергеевич Матвиенко, Валентина Ивановна
Страны
Россия
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