Митрохин сообщил о своем задержании во время пикетирования Совфеда

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин задержан полицией во время пикетирования Совета Федерации (СФ РФ), который в среду должен рассмотреть законопроект о реновации жилья в Москве.
"Я сейчас нахожусь в ОВД "Тверское", меня задержали во время пикета у Совета Федерации", - сообщил Митрохин ТАСС. По его словам, к пикетчикам подходила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Она вышла к нам, мы поговорили минут 15, пытались ее убедить не принимать закон, по крайней мере, сегодня", - добавил оппозиционер.
Это задержание Митрохина стало уже третьим в ходе акций протеста против принятия законопроекта о реновации жилья. Политик отметил, что первый пикет против принятия законопроекта у Госдумы прошел спокойно, а вот пикеты, которые он проводил во время голосования Думы за проект закона во втором и третьем чтениях закончились задержаниями.
"29 июня Тверской суд Москвы должен рассмотреть [административные] дела об этих задержаниях", - информировал Сергей Митрохин.