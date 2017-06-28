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Направлявшийся на Кубу самолет готовится к экстренной посадке в Домодедове

Происшествия
28 июня, 10:21 дата обновления: 28 июня, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Командир рейса принял решение об экстренной посадке из-за отказа оборудования

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший из Москвы на кубинский курорт Варадеро, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.

Самолет должен был покинуть воздушную гавань в 2:00 мск, однако вылетел лишь в 8:11 мск. На данный момент "Боинг" кружит вблизи аэропорта Домодедово.

Источник в авиационных службах сообщил, что командир пассажирского самолета принял решение о возвращении воздушного судна в аэропорт из-за отказа оборудования.

"Командир рейса Москва - Варадеро, вылетевшего из аэропорта Домодедово в среду утром, принял решение о возвращении в аэропорт из-за отказа одной из систем автоматизации", - сказал собеседник агентства.

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