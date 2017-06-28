Направлявшийся на Кубу самолет готовится к экстренной посадке в Домодедове

Мацуев готов провести акцию в Париже в поддержку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025Новости Урала 28 июня, 10:44
Рассмотрение жалоб на приговор уральским полицейским по делу о пытках перенесено на 5 июляНовости Урала 28 июня, 10:26
Тренер по гандболу: участие в Спартакиаде дает детям эмоциональный подъемСпорт 28 июня, 10:13
СМИ: РЖД обновляют парк медленнее, чем это предусматривалось стратегией развитияТранспорт 28 июня, 10:12
"Ведомости": Bulgaria Air и Onur Air компенсируют отмененные рейсы "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 28 июня, 10:08
В Швейцарии обнаружены следы динозавра, жившего 152 млн лет назадНаука 28 июня, 10:08
Конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 28 июня, 10:04
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенкомКультура 28 июня, 9:37
Оргкомитет ЧМ-2022: доклад Гарсии подтверждает честность заявки КатараСпорт 28 июня, 9:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший из Москвы на кубинский курорт Варадеро, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24.com.
Самолет должен был покинуть воздушную гавань в 2:00 мск, однако вылетел лишь в 8:11 мск. На данный момент "Боинг" кружит вблизи аэропорта Домодедово.
Источник в авиационных службах сообщил, что командир пассажирского самолета принял решение о возвращении воздушного судна в аэропорт из-за отказа оборудования.
"Командир рейса Москва - Варадеро, вылетевшего из аэропорта Домодедово в среду утром, принял решение о возвращении в аэропорт из-за отказа одной из систем автоматизации", - сказал собеседник агентства.