Мосгорсуд оставил под арестом Porsche Cayenne невестки генерала ФСО Лопырева

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался снять обеспечительный арест с автомобиля Porsche Cayenne невестки генерала ФСО России Геннадия Лопырева, заключенного под стражу по обвинению в получении взяток, передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции - без изменения", - огласила решение судья.

Арестованный автомобиль принадлежит жене сына генерала Лопырева. Защита утверждает, что он был куплен на личные средства его владелицы, не имеющие отношения к генералу Лопыреву.

Суд также признал законным продление до 23 июля обеспечительного ареста имущества жены генерала Лопырева: автомобиля Mersedes Benz 2007 года выпуска и загородного дома площадью 32 квадратных метра, который на данный момент сгорел.

Ранее суд арестовал имущество сына и жены генерала Лопырева: автомобиль, квартиру в Сочи, дом в Ленинградской области, гараж и квартиру в Москве.

Уголовное дело в отношении Лопырева было возбуждено по материалам ФСО и ФСБ России Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Генерал обвиняется по двум эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн рублей. Свою вину он не признает.