На эксперта администрации Подольска заведено дело о получении взятки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главный эксперт администрации подмосковного города Подольска стал фигурантом уголовного дела о получении взятки за покровительство предпринимателю. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"В отношении главного эксперта администрации городского округа Подольск возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сказали в ГСУ.

Как установлено следствием, днем 22 июня обвиняемый в своем кабинете в ходе беседы с местным предпринимателем предложил ему за 180 тыс. рублей покровительство в торговой деятельности и непринятие мер для привлечения его к ответственности за торговлю без оформления документов на торговый объект.

Днем 23 июня обвиняемый был задержан с поличным в одном из кафе Подольска при получении части требуемой суммы денежных средств в размере 30 тыс. рублей. По ходатайству следствия он арестован.