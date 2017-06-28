В аэропорту Эдинбурга отключили электричество

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ЛОНДОН, 28 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Отключение электричества произошло в аэропорту Эдинбурга, в результате чего на пунктах досмотра пассажиров образовались очереди. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель аэропорта.
"У нас сейчас нет электричества. Мы пытаемся установить причину, по которой это могло произойти", - сказал сотрудник пресс-службы аэропорта.
В результате внештатной ситуации произошла задержка рейсов, поскольку сотрудники аэропорта не могли своевременно зарегистрировать пассажиров. "Мы работаем над восстановлением систем электроснабжения, чтобы как можно раньше дать возможность пассажирам продолжить свой путь. Безопасность наших пассажиров и персонала является нашей главной задачей", - сообщается на странице транспортного узла в Twitter.
Power is returning to the terminal. We're working to restore systems and allow passengers to continue their travels as soon as possible.../2— Edinburgh Airport (@EDI_Airport) 28 June 2017
thank you for your patience while we fix this issue. The safety of our passengers and staff is our priority. AL— Edinburgh Airport (@EDI_Airport) 28 June 2017
Аэропорт Эдинбурга является самой загруженной воздушной гаванью Шотландии с пассажиропотоком более 12 млн человек в год. На его территории находятся две взлетно-посадочные полосы и один пассажирский терминал, в обслуживании которого задействованы 2,5 тыс. человек.