В Подмосковье пенсионер убил свою супругу и совершил самоубийство

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пенсионер зарезал свою супругу, после чего совершил суицид в подмосковном Подольске, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.
"Ночью 26 июня в одной из квартир дома на улице Подольская обнаружены тела двух местных жителей с множественными колото-резаными ранами: 68-летнего мужчины и его 60-летней супруги. По версии следствия, погибший мужчина вначале совершил убийство своей супруги, а затем совершил суицид", - сообщили в ГСУ.
По данному факту возбуждено уголовное дело п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Следователи устанавливают все причины и обстоятельства преступления.