Песков: поиск заказчиков убийства Немцова будет продолжен

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Поиск заказчиков по громким делам об убийствах, в том числе убийства политика Бориса Немцова будет продолжен, но этот процесс может занимать продолжительное время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будут ли найдены заказчики по делу об убийстве Немцова и по ряду других аналогичных преступлений.
"Эти дела относятся к категории наиболее сложных в раскрытии, потому что необходимо найти и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков подобных убийств", - сказал Песков, указав на важность неотвратимости наказания. "Но объективности ради стоит признать, что это чрезвычайно сложные дела и президент (РФ Владимир Путин) неоднократно отвечал на подобные вопросы, он говорил, что они очень тяжело расследуются, но это не значит, что кто-то будет отказываться от поиска преступников, этот процесс иногда занимает годы", - подчеркнул представитель Кремля.