В крови пилота разбившегося в Саратовской области Ан-2 обнаружен алкоголь

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Наличие алкоголя в организме пилота и передача управления пассажиру могли стать причинами катастрофы самолета Ан-2, произошедшей в июне 2016 года в Саратовской области. Такие выводы содержатся в результатах расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), информация о завершении которого опубликована в среду.

"Авиационному происшествию, наиболее вероятно, способствовали: отсутствие у КВС подготовки к полетам на АХР (авиационно-химические работы - прим. ТАСС) без второго пилота; выполнение КВС полетов с пассажиром на месте второго пилота; наличие алкоголя в организме КВС и пассажира; возможная передача КВС управления самолетом пассажиру, бывшему пилоту Ан-2", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МАК.

Среди возможных причин катастрофы названы также нарушения требований правил эксплуатации самолета Ан-2 и отсутствие системы контроля со стороны летного училища за выполнением полетов на АХР на оперативных точках.

В МАК уточнили также, что катастрофа Ан-2 произошла, вероятнее всего, из-за ошибки в технике пилотирования, выразившейся в непреднамеренном снижении при развороте, что "привело к столкновению самолета с земной поверхностью в управляемом полете".

По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.

Инцидент с Ан-2, который производил сельскохозяйственные работы, произошел 30 июня в 6:45 мск около села Новопокровское Балашовского района. Оба находившихся на его борту пилота погибли.