В крови пилота разбившегося в Саратовской области Ан-2 обнаружен алкоголь

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Наличие алкоголя в организме пилота и передача управления пассажиру могли стать причинами катастрофы самолета Ан-2, произошедшей в июне 2016 года в Саратовской области. Такие выводы содержатся в результатах расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), информация о завершении которого опубликована в среду.
"Авиационному происшествию, наиболее вероятно, способствовали: отсутствие у КВС подготовки к полетам на АХР (авиационно-химические работы - прим. ТАСС) без второго пилота; выполнение КВС полетов с пассажиром на месте второго пилота; наличие алкоголя в организме КВС и пассажира; возможная передача КВС управления самолетом пассажиру, бывшему пилоту Ан-2", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МАК.
Среди возможных причин катастрофы названы также нарушения требований правил эксплуатации самолета Ан-2 и отсутствие системы контроля со стороны летного училища за выполнением полетов на АХР на оперативных точках.
В МАК уточнили также, что катастрофа Ан-2 произошла, вероятнее всего, из-за ошибки в технике пилотирования, выразившейся в непреднамеренном снижении при развороте, что "привело к столкновению самолета с земной поверхностью в управляемом полете".
По результатам расследования разработаны рекомендации по повышению безопасности полетов.
Инцидент с Ан-2, который производил сельскохозяйственные работы, произошел 30 июня в 6:45 мск около села Новопокровское Балашовского района. Оба находившихся на его борту пилота погибли.