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В Москве арестованы лжеврачи, продававшие пенсионерам спортивное питание как панацею

Происшествия
28 июня, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Задержанные уроженцы Московской и Ростовской областей оказались причастны к 11 подобным преступлениям

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве десятерых лжеврачей, подозреваемых в мошенничестве на 5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники, предварительно распределив роли, звонили преимущественно пожилым гражданам, представлялись сотрудниками медицинских учреждений и сообщали им о плохих анализах и наличии различных болезней. Под видом оказания медицинских услуг предлагали купить дорогостоящие препараты, которые помогут излечить эти заболевания", - сообщила она.

Убедившись в платежеспособности пенсионеров, подозреваемые передавали им спортивное питание под видом лекарства от всех болезней, после чего, получив денежные средства, скрывались. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Задержанными оказались уроженцы Московской и Ростовской областей. Все фигуранты арестованы. По данным МВД, данная группа причастна к 11 преступлениям в Москве.

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