В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в среду на севере Японии.

Как сообщило национальное метеорологическое управление страны, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Хоккайдо, а очаг залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.