Дадин обжаловал решение суда по иску о компенсации за незаконное уголовное преследование

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Активист Ильдар Дадин обжаловал решение по исковому заявлению о компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщил в среду ТАСС адвокат Алексей Липцер.

"Накануне по просьбе моего доверителя в Мособлсуд через суд Железнодорожного мы подали апелляционную жалобу, в которой просим удовлетворить наши требования в полном объеме", - сказал он. Липцер напомнил, что решение Железнодорожного суда было обжаловано и Минфином РФ. "Они просят уменьшить сумму компенсации, то есть существенно ее снизить, а мы настаиваем на первоначальных исковых требованиях", - пояснил адвокат.

31 мая суд взыскал с Минфина РФ 2 миллиона и 200 рублей в пользу Дадина за незаконное уголовное преследование.

Активист обратился в суд с иском о компенсации вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также содержанием под домашним арестом и под стражей. Дадин пояснил, что сумма в 5 млн рублей, заявленная в иске, определяется количеством дней с момента начала фактического лишения его свободы и до физического освобождения из колонии. По его словам, расчеты делались, исходя из правоприменительной практики решений европейских судов и национальных (российских) судов по подобным делам.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Он стал единственным, кто был осужден по этой статье.

22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить его из колонии. Также суд признал за активистом право на реабилитацию.