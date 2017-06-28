Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд признал законным штраф Дадину за нарушение правил пикетирования

Происшествия
28 июня, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Активист был задержан 2 апреля за одиночный пикет у здания Главного управления МВД РФ по Москве и доставлен в ОВД "Тверской"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным штраф в 15 тыс. рублей, наложенный на активиста Ильдара Дадина за нарушение правил при проведении пикета. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Суд отклонил жалобу Дадина, признав законным решение суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы ранее признал Дадина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей.

Активист был задержан 2 апреля за одиночный пикет у здания Главного управления МВД РФ по Москве и доставлен в ОВД "Тверской". После оформления протокола об административном правонарушении он был отпущен из отдела полиции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
2
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
3
Заксобрание Петербурга проголосовало против проведения референдума по Исаакию
4
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
5
Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с ежемесячным призом в 1 млн руб.
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама