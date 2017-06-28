Мосгорсуд признал законным штраф Дадину за нарушение правил пикетирования

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным штраф в 15 тыс. рублей, наложенный на активиста Ильдара Дадина за нарушение правил при проведении пикета. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.
"Суд отклонил жалобу Дадина, признав законным решение суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы ранее признал Дадина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей.
Активист был задержан 2 апреля за одиночный пикет у здания Главного управления МВД РФ по Москве и доставлен в ОВД "Тверской". После оформления протокола об административном правонарушении он был отпущен из отдела полиции.