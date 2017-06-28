Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова перенесено на 29 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Присяжные в среду не вынесли вердикт в отношении пятерых обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова, сообщила старшина коллегии, отвечая на вопрос судьи в Московском окружном военном суде.

"Присяжные очень устали, мы просим объявить перерыв до завтра, 29 июня", - сказала она, после чего судья Юрий Житников объявил перерыв до 11:00 мск четверга.

По словам старшины, у присяжных возникли сложности с заполнением вопросного листа. Также коллегия попросила уточнить, как голосовать, отвечая на вопрос о снисхождении, в частности, что делать, если голоса разделились поровну. Судья дал коллегии все разъяснения, объяснив, что обязаны голосовать все 12 присяжных. Если при этом их голоса разделятся поровну, то судья будет трактовать решение в пользу подсудимого.

Как ожидается, 29 июня присяжные продолжат обсуждение и уже огласят свое решение. 27 июня присяжные совещались немногим более двух часов, таким образом, в среду у коллегии оставался час, чтобы принять единогласное решение. Однако оно не было достигнуто, после чего присяжные приступили к ответам путем голосования.

Присяжные по делу Немцову не озвучивали решения по вопросу о снисхождении к подсудимым.

"Согласно закону, присяжные вправе обратиться к председательствующему судье с просьбой дать им разъяснения по поставленным вопросам, что сегодня и произошло. Старшина обратилась к председательствующему с просьбой дать разъяснения по вопросу, связанному с голосованием по снисхождению, а именно, должны ли голосовать все 12 присяжных", - сказала прокурор по делу Мария Семененко.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.