В Подмосковье столкнулись три автомобиля и автобус

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Три легковых автомобиля и рейсовый автобус столкнулись в подмосковном Серпухове, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

"В Серпухове на пересечении улицы Чернышевского и улицы Захаркина легковой автомобиль Hyundai Sonata столкнулся с автомобилем Toyota RAV 4, который по инерции ударил автомобиль Mercedes Sprinter. Затем уже Mercedes по инерции въехал в рейсовый автобус", - сказал собеседник агентства.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля Hyundai. Как отметили в ГУ МВД, в автобусе в момент аварии не было пассажиров.

Причины происшествия устанавливаются.