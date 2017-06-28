В Подмосковье столкнулись три автомобиля и автобус

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Три легковых автомобиля и рейсовый автобус столкнулись в подмосковном Серпухове, пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
"В Серпухове на пересечении улицы Чернышевского и улицы Захаркина легковой автомобиль Hyundai Sonata столкнулся с автомобилем Toyota RAV 4, который по инерции ударил автомобиль Mercedes Sprinter. Затем уже Mercedes по инерции въехал в рейсовый автобус", - сказал собеседник агентства.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля Hyundai. Как отметили в ГУ МВД, в автобусе в момент аварии не было пассажиров.
Причины происшествия устанавливаются.