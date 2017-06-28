Суд на шесть суток арестовал Мару Багдасарян за прогулы обязательных работ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мировой судья cудебного участка номер 420 района Савеловский арестовал на шесть суток нарушительницу Правил дорожного движения Мару Багдасарян за прогулы обязательных работ. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"Мировым судьей судебного участка 420 района Савеловский Багдасарян признана виновной по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде шести суток административного ареста", - сказал он.

Как сообщили ранее в управлении Федеральной службы судебных приставов, Мара Багдасарян, отбывающая обязательные работы в ГБУ "Жилищник района Сокол", нарушила трудовую дисциплину. На основании этого судебный пристав-исполнитель Савеловского отдела судебных приставов составил протокол по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). Багдасарян прогуляла один день обязательных работ, кроме того, она ежедневно отрабатывает меньшее количество часов.

Ранее по решению суда Багдасарян привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. Она была предупреждена об административной ответственности за уклонение от исполнения административного наказания.

Ранее за прогулы мировой участок Савеловского районного суда, рассмотрев доводы судебного пристава-исполнителя и соответствующие документы, уже назначал наказание должнице в виде ареста на 15 суток.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, совершенных Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ. 10 марта мировой суд признал Багдасарян виновной в подделке больничного листа (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и приговорил к 1 году исправительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства.