Присяжные вынесут вердикт обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей в четверг вынесет вердикт в отношении пятерых обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова.

Присяжные удалились в совещательную комнату около 16:00 мск 27 июня, однако к единодушному мнению они так и не пришли. 28 июня коллегия утвердилась в отсутствии единой позиции и перешла к голосованию. Вместе с тем, проведя в совещательной комнате около пяти часов, присяжные так и не смогли вынести вердикт. Кроме того, у них возникли сложности с заполнением вопросного листа, а также с порядком голосования.

Как ожидается, 29 июня присяжные продолжат обсуждение и уже огласят свое решение. Прокуратура настаивает на виновности всех обвиняемых по делу, адвокаты и подсудимые настаивают на оправдании. Представители потерпевших уверены в виновности четырех из пяти подсудимых. По их мнению, прокурорам не удалось доказать причастность Хамзата Бахаева к совершению преступления.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.