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Суд в Москве повторно рассмотрит иск о взыскании 16 млн руб. с фигурантов дела "Кировлеса"

Происшествия
29 июня, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

На заседании должны быть урегулированы процессуальные вопросы и назначена дата слушаний по существу

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы проведет 29 июня подготовительное заседание по иску компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею Навальному, предпринимателям Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву, сообщается на сайте суда.

Согласно процессуальным нормам, на заседании должны быть урегулированы процессуальные вопросы и назначена дата слушаний по существу.

Данный иск подается в Никулинский суд вторично. Мосгорсуд отменил ранее решение Никулинского суда о взыскании по иску "Кировлеса" 16 млн руб. с Навального и еще двух фигурантов дела о растрате имущества компании. 23 октября прошлого года Никулинский суд удовлетворил иск компании о взыскании компенсации имущественного вреда с осужденных Навального, экс-главы "Вятской лесной компании" Офицерова и экс-гендиректора "Кировлеса" Опалева.

Ленинский суд Кирова в 2013 году признал Навального и Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Опалев в декабре 2012 года был приговорен к четырем годам условно.

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