Суд в Москве повторно рассмотрит иск о взыскании 16 млн руб. с фигурантов дела "Кировлеса"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы проведет 29 июня подготовительное заседание по иску компании "Кировлес" к оппозиционеру Алексею Навальному, предпринимателям Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву, сообщается на сайте суда.

Согласно процессуальным нормам, на заседании должны быть урегулированы процессуальные вопросы и назначена дата слушаний по существу.

Данный иск подается в Никулинский суд вторично. Мосгорсуд отменил ранее решение Никулинского суда о взыскании по иску "Кировлеса" 16 млн руб. с Навального и еще двух фигурантов дела о растрате имущества компании. 23 октября прошлого года Никулинский суд удовлетворил иск компании о взыскании компенсации имущественного вреда с осужденных Навального, экс-главы "Вятской лесной компании" Офицерова и экс-гендиректора "Кировлеса" Опалева.

Ленинский суд Кирова в 2013 году признал Навального и Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к четырем годам условно. Опалев в декабре 2012 года был приговорен к четырем годам условно.